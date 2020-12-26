"От пограничного пункта подключились наши силы - две полицейские и одна машина "Араса" - сопроводили до склада экстренной помощи", - сказала Ю. Гребенковене, канцлер Минздрава Литвы.
По словам канцлера, такая повышенная безопасность не является требованием Европейского Союза или производителя вакцины. Решение о том, что грузовики с вакцинами будут сопровождать полицейские бригады, было принято после того, как появились сообщения о возможных атаках.
"Когда появились различные сообщения о возможных акциях, , атаках, о возможных факторах риска, сторонам лучше защитить себя, чтобы избежать этих инцидентов. С этой целью и для того, чтобы управлять рисками, мы использовали полицейские бригады и сопровождение", - сказала канцлер Минздрава.
По ее словам, о факторах риска говорили и в других странах, но Литва конкретных угроз не получала. Все-таки было решено заранее перестраховаться.
В настоящее время каждый грузовик, который перевозит вакцины в разные города Литвы, сопровождают 2 бригады полиции.
По словам Ю. Гребенковене, вакцины прибыли на транспорте производителя Pfizer.
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