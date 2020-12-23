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Вакцинацию от COVID-19 в пяти больницах Литвы планируют начать одновременно - в 8 часов утра в воскресенье, сообщил министр здравоохранения Арунас Дулькис.
Skiepai nuo koronaviruso
Skiepai nuo koronaviruso
© Vida Press

"Сегодня у нас уже был такая генеральная репетиция с пятью нашими координационными центрами - с пятью крупнейшими больницами в Вильнюсе, Каунасе, Клайпеде, Шяуляй и Паневежисе. Мы обсудили и попробовали делать, такая общая цель, чтобы в 8 утра по всей Литве одновременно во всех пяти центрах в ту же самую минуту началась вакцинация - такой символический шаг с самого утра и все вместе", - на совещании в правительстве в среду сказал министр.

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По его утверждению, это делается для того, чтобы избежать конкуренции между разными медицинскими учреждениями.

Вакцина, отметил министр, прибудет в Литву днем ранее - 26 декабря. Не сообщается, каким транспортом она прибудет, когда и куда именно.

Министр также добавил, что журналисты смогут получить видеоматериалы о доставке вакцины, также планируется пресс-конференция.

"Мы все чувствуем, что действительно хорошо подготовились", - заверил министр.

Он напомнил, что в первую очередь будут прививаться медики, затем - работники и пациенты учреждений паллиативного ухода. Первую стадию планируется завершить в январе-феврале, в зависимости от графика поставок вакцины.

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