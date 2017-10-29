Вайткунскене утратила доверие мэра, но заручилась поддержкой горсовета. Она заметила, что призывы мэра уйти с поста расценивает как психологическое насилие.

"Прошу вас оценить поведение мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса, поскольку с его телефона 16 и 23 октября я получила смс-сообщения с признаками психологического насилия", – указано в обращении.

Вместе с заявлением Вайткунскене передала фотографию смс-сообщений, там есть и номер мэра. Она сказала, что 16 октября после призывов мэра уйти с поста по собственному желанию, она сказала ему, что намерена остаться на посту и ждать решения горсовета. После этого было получено первое сообщение.

"В тексте было сказано: "Одумайся, пока не поздно", - сказала Вайткунскене.

По ее словам, через неделю, 23 октября пришло еще одно сообщение.

"Знаю, что ты хочешь работать, знаю, что пытаешься заручиться поддержкой. Алма, сейчас уже не время. У тебя еще есть время определиться, чтобы уйти по соглашению сторон до завтрашнего утра. Самой так будет лучше. Я смог бы сказать больше хороших слов. Иначе будет неприятно", – сказано в сообщении.

Это сообщение в Facebook разместил и Шимашюс.

Председатель комиссии по этике, представитель Литовского союза свободы (либералов) Алдона Швентицкене сказала BNS, что на следующей неделе комиссия решит, есть ли основание для расследования.

Шимашюс заметил, что цель смс-сообщений - не давление, а желание мирно разойтись.

"Я очень сожалею, что кто-то слова поддержки, желание мирно разойтись трактует иначе", – сказал журналиста мэр.

В 2016 г. Комиссия по этике уже рассматривала поведение Шимашюса и признала, что мэр нарушил Кодекс поведения политика.

Конфликт между Шимашюсом и Вайткунскене разгорелся, когда появилось сообщение, что мэр хочет видеть на посту главы администрации своего советника По ИТ Повиласа Подярскиса, а Вайткунскене в обмен предлагает место главы Vilniaus šilumos tinklai. Вайткунскене предложение мэра отвергла, а на голосовании горсовета она получила поддержку (правда перевес был всего в 1 голос).