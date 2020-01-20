"Мы думаем, что это детеныш застреленной во время охоты самки. Обычно малыши держатся со стадом, рядом с матерью до двухлетнего возраста. Этому зубренку – всего два месяца. Такой малыш не может выжить без мамы, мы решили привезти его в зубровник. Работники балуют его кормом для телят, пока малыш чувствует себя хорошо", – сказано в сообщении Государственного лесничества.
Сейчас в зубровнике 25 зубров – 15 самцов и 10 самок, в их числе – 6 молодых животных. Самки зубра приводят малышей раз в два года. В прошлом году в зубровнике появились на свет 6 малышей. Всего за 50 лет существования зубровника в нем на свет появилось 180 малышей зубра.
Зубры живут до 30 лет. Самым взрослым зубрам в зубровнике 18 лет - это Гирюс и Гедре.
В зубровнике территория разделена на две половины, в каждой живет отдельное стадо зубров. Территория зубровника - почти 50 га.
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