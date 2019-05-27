По словам главы администрации самоуправления Повиласа Подярскиса, ЗАО Grinda оборудовало в фонтане дренаж и в ближайшее время оштукатурит стенки, а компания Stebulė привезла и уложила рулонный газон. Когда он приживется, это станет удобное место отдыха для горожан и гостей столицы. Цветы в фонтане больше сажать не будут.
"От цветов было решено отказаться, было решено сделать там газон, на котором можно сидеть. Этот луг будет служить долго. В будущем мы намерены оборудовать там творческие мастерские, на которых выяснят, как это место должно выглядеть в будущем. Так или иначе, это важное пространство, а сейчас там не пойми что, ненужный паркинг. Мы хотим, чтобы это пространство ожило, было доступно, демократично. Так надо дискутировать о том, каким это место хотят видеть вильнюсцы. Тем более, что рядом находится библиотека, это мультифункциональное пространство", – сказал Подярскис.
По его словам, на восстановление фонтана нужно 400 000 евро. Таких денег у муниципалитета нет.
"Мы, администрация, не планируем просить эти деньги у горсовета, поскольку это не связано с приоритетами, стратегиями и планами", – сказал Подярскис.
По его словам, газон в фонтане окончательно появиться через месяц.
Работники, которые работают на этом пространстве, сказали, что там появится и поливочная система. Автоматически она будет включаться в 22 ч. каждый день.
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