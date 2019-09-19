"Наличие или отсутствие волос - временное явление. Это только форма, – писал министр. – Хочется поддержать тех, для кого такие перемены - не их выбор. В знак солидарности с премьером и со всеми, кто сталкивается с онкологическими заболеваниями".
Верига также пожелал доверять медицине, которая, по его словам, творит чудеса. "Желаю сил, решительности, уверенности в себе и в медицине нашей страны, которая творит чудеса! Вера в свои силы и доверие профессиональным врачам помогают преодолеть трудности. Не сомневайтесь в этом. Давайте будем едины, солидарны и давайте помогать друг другу. Вместе выздоравливать легче", – писал министр.
DELFI напоминает, что о своем здоровье Сквернялис рассказал в последние дни лета. После заседания правительства он признал, что столкнулся с онкологическим заболеванием – лимфомой.
"Чтобы удовлетворить ваше любопытство, могу сказать, что с тех пор, как я работал в полиции, ежегодно я проходил обследование у врачей. До этого я проходил комиссию в июле 2018 года, все было в порядке, как обычно. Я чувствовал себя замечательно. После президентских выборов я решил проверить свое здоровье, во время проверки заметили сбои в лимфатической системе. К сожалению, диагноз можно было установить только после операции – лимфома, первая стадия, она не распространилась, сейчас применяют лечение – иммунотерапия и химиотерапия", - сказал он.
Он заметил, что ежегодно такой диагноз ставят тысячам жителей Литвы. "Я ни чем не отличаюсь, и никому не желаю пережить подобное, ни вам, ни членам вашей семьи", - заметил политик.
"Такова жизнь, я могу быть хорошим примером, состояние отличное, я и сейчас чувствую себя прекрасно. Трудно осознать, что что-то есть", - поделился премьер.
Сквернялис сказал, что надеется, что за сентябрь и октябрь его здоровье полностью восстановится.
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