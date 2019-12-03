В знак протеста: Вильнюсский университет на два дня останавливает работу

Пресс-атташе ВУ Эрвинас Спудис подтвердил BNS, что в четверг и пятницу работникам университета предоставлено свободное оплачиваемое время.

"ВУ временно остановит деятельность в связи с тем, что правительство не выполняет свои обещания о выделении дополнительных средств на повышение с 1 января зарплат преподавателям, ученым и неакадемическим работникам, а также в связи с тем, что не пересмотрены размеры поощрительных стипендий студентам", – сказал Э. Спудис.