Белым, красным и белым цветами в понедельник подсветили мосты Миндауго, Жалясис (Зеленый мост), Балтасис (Белый) и Жверинский.

"Вильнюс посылает свою поддержку стремящейся к демократии Беларуси", - написано в распространенном поздним вечером в понедельник заявлении.

В Беларуси с воскресенья продолжаются акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.