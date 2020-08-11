Белым, красным и белым цветами в понедельник подсветили мосты Миндауго, Жалясис (Зеленый мост), Балтасис (Белый) и Жверинский.
"Вильнюс посылает свою поддержку стремящейся к демократии Беларуси", - написано в распространенном поздним вечером в понедельник заявлении.
В Беларуси с воскресенья продолжаются акции протеста против фальсификации результатов президентских выборов.
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