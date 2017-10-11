Это на первый взгляд симпатичное животное - сигнал о том, что в Литве укореняется новый инвазивный вид. Природа Литвы уже терпит урон, наносимый американскими норками, уссурийскими собаками, а енот может занять нишу, в которой прежние хищники даже не пытались разбойничать.

Енот ест все, что движется. Любую добычу, которая меньше его. Он прекрасно лазает по деревьям, поэтому разоряет птичьи гнезда. Он наносит большой урон тетеревам и глухарям, является опасным врагом лягушек, змей и беспозвоночных. Как и уссурийская собака, енот-полоскун поедает также ягоды и фрукты, он посещает кормушки для кабанов, оборудованные охотниками.

Енот-полоскун родом из Северной Америки. В последнее время он быстро захватывает европейские леса. У него практически нет врагов в природе. Енот может жить в урбанизированной местности. Несколько лет назад енотов обнаружили на Куршской косе, были свидетельства их обитания и на другой части территории Литвы.

Еноты живут и в соседних странах - в Польше, в Беларуси.

Это инвазивный вид в Литве. на него разрешена неограниченная охота. Перевозка и распространение енотов в Литве запрещены.

Специалисты просят информировать об этих животных природоохранников и охотников.