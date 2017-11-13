Однако брак был расторгнут не по вине Борисова, как требовала его уже нынешняя супруга, судья Дайна Князявичене объявила, что брак расторгнут по вине обоих супругов. По этой причине суд отказался присудить Борисовой моральный ущерб.

Суд свое решение подробно не объяснял, поскольку этот процесс не был публичным.

Судья указала, что после развода фамилия Борисовой остается прежней.

Постановление суда в течение 30 дней еще может быть обжаловано. Подадут ли Борисовы апелляцию, пока неясно – ни один из них в суд не явился.

Несмотря на то, что бракоразводный процесс завершился, дело по-прежнему будут рассматривать в суде – супруги не могут договориться о разделе имущества. Поэтому в дело в качестве ответчика включена и компания Geovika и третьи лица - банк SEB, пристав, компании Stamita и AIG Europe Limited.

Заявление о расторжении брака Борисова подала в суд еще в 2013 году. Процесс затянулся, поскольку дело передавалось в разные инстанции – ранее Вильнюсский участковый суд принял постановление, что развод должен был оформляться в России.

Позже это решение было отменено решением суда высшей инстанции, были собраны данные о том, что Борисовы тесно связаны с Литвой, здесь у них есть имущество, жилье, живет их сын (на него Борисов тоже подал в суд) с семьей, здесь у них есть бизнес-интересы.

Борисов хотел, чтобы разводом занимались российские суды, заверял, что ни он, ни его бывшая супруга в Литве не живут.

Между тем адвокаты Борисовой уверяли, что брак был заключен в Литве, здесь родились дети Борисовых, у них литовское гражданство. Кроме того, женщина указала, что сама является гражданкой Литвы, а ее муж декларировал место жительства в Литве и на момент подачи зявления о разводе у него был вид на жительство в Литве

Как DELFI уже сообщал, инициатором развода была Борисова – у ее мужа в России родился ребенок от другой женщины.

"Такое в жизни бывает, жизнь есть жизнь", – ранее говорила Борисова.

Она заметила, что пока ее официальный супруг живет и работает в Москве, но часто приезжает в Литву.

Фамилия Борисова в литовских СМИ стала мелькать в октября 2003 года, когда Департамент госбезопасности Литвы вручил генпрокурору справку о том, что дружба тогдашнего президента Паксаса с предпринимателем представляет угрозу нацбезопасности, однако позже это обвинение отклонили. Однако все же констатировали, что Роландас Паксас за предоставленную финансовую и иную помощь предоставил Борисову гражданство и таким образом грубо нарушил Конституцию Литвы и нарушил данную клятву.