В Жирмунай работала нетрезвая член избирательной комиссии

"Сегодня до 10 ч. полиция получила 6 сообщений о возможных нарушениях, расследования не были начаты. 11 октября, в 7.28 ч. председатель Жиемунайского избирательного округа сообщила, что в Вильнюсе, на ул. Жирмуну, 143, надо проверить на трезвость одну из коллег. В организме члена комиссии, женщины (1964 г.р.) было 1,32 промилле", – сказано в сообщении.
По словам Матониса, женщина была отстранена от работы в комиссии.
В Пакруойском районе проверить помещение избирательного участка приехала нетрезвая женщина
В ночь на воскресенье в деревню Дегесяй (Пакруойский район) проверить помещение избирательного участка, в котором сработала сигнализация на машине приехала нетрезвая женщина.
Департамент полиции сообщил, что около 1 ч. ночи полиция приехала в деревню, где сработала сигнализация. На месте выяснилось, что окно в помещение открыто.
На место происшествия за рулем автомобиля приехала работница (1957 г.р.) избирательного участка. Женщина была нетрезвой - 0,9 промилле.
Полицейские закрыли окно, отключили сигнализацию, других нарушений не выявили.
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