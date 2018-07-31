Предприятие самоуправления Susisiekimo paslaugos в Вильнюсе пассажиров общественного транспорта традиционно освежает прохладной питьевой водой. Акция, стартовавшая в последние дни июля, в этом году впервые из центра города переместилась в другие микрорайоны столицы. Планируется, что контролёры общественного транспорта жителям города раздадут 10 000 бутылок воды "Žalia giria", сообщает vilniustransport.lt.
В Вильнюсе контролёры освежают пассажиров общественного транспорта питьевой водой
© „Susisiekimo paslaugų“ nuotr.


"Нам важно, чтобы пассажиры не только успешно достигли цели поездки, но и чувствовали себя при этом комфортно. В этом году контролёры общественного транспорта будут раздавать питьевую воду пассажирам не только на остановках в центре города, где бывает максимальный пассажиропоток, но и в микрорайонах подальше – Жирмунай, Юстинишкес, Каролинишкес и др. В особенно жаркие дни даже при включённом кондиционере удержать прохладу в салоне автобуса или троллейбуса сложно в силу специфики общественного транспорта: при входе или выходе пассажиров горячий воздух попадает внутрь салона, естественным образом повышая там температуру", – сообщила директор ПС Susisiekimo paslaugos Модеста Гусаровене.

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Акция по распространению воды стартовала в микрорайоне Жирмунай, на остановке Минтес, а в последний день июля продолжилась в Юстинишкес и Каролинишкес. Ожидается, что контролёры общественного транспорта будут раздавать бутылки с водой и в начале августа, но уже в других микрорайонах столицы. Все места в городе, где из рук контролёра можно будет утолить жажду, будут указаны на странице предприятия в социальной сети Facebook.

"После того, как был установлен рекорд по обновлению парка общественного транспорта, горожане всё охотнее для перемещения по городу выбирают столичные автобусы и троллейбусы. Контролёры заметили, что пассажиры часто делятся радостными впечатлениями об улучшающемся качестве общественного транспорта. Нашим сотрудникам всегда бывает приятно услышать положительные отзывы. Сами контролёры охотно включаются в ставшие традиционными инициативы, предназначенные для пассажиров, такие, как распространение чая, воды, тюльпанов, поэтому и в этот раз охотно помогут пассажирам освежиться. Надеемся, что внимание контролёров дополнительно поощрит пассажиров выбирать общественный транспорт и ехать в нём так, как полагается – при наличии билета", – заявил руководитель отдела контроля общественного транспорта ПС Susisiekimo paslaugos Домантас Путримас.

В данное время в Вильнюсе системами кондиционирования оборудованы более 50% курсирующих в столице автобусов и 25% троллейбусов. Каждый из них на табло на стоянках общественного транспорта и в расписании движения в интернете отмечен специальным знаком снежинки. Так пассажиры могут узнать, какое транспортное средство оборудовано системой кондиционирования воздуха в салоне.

Во всех новых столичных автобусах, которых на улицах города уже более 120, а до конца года будет 250, кондиционеры установлены как в пассажирском салоне, так и в кабине водителя. Кроме этого, в столице до конца года появится и 41 новый троллейбус. Все новые транспортные средства по техническим требованиям соответствуют работе в погодных условиях, характерных для Литвы, как в холодное, так и в тёплое время года. До конца года после ввода в эксплуатацию всех новых общественных транспортных средств система кондиционирования воздуха будет в девяти автобусах из каждых десяти и в каждом втором троллейбусе.

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