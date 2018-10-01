После подсчета голосов выяснилось, что Хаасе получила почти в два раза больше голосов, чем социал-демократ Миндаугас Бастис.
По данным Главизбиркома, по данным всех 40 избирательных участков, за Хаасе проголосовали 63,19%, а за самовыдвиженца Бастиса - 36,81% избирателей.
58-летняя юрист Хаасе последние 14 лет работала адвокатом.
С 2007 г. она работала членом горсовета мэрии Шакяйского района. После победы Хаасе на выборах фракция консерваторов увеличится до 31 депутата.
Место депутата парламента освободилось после того, как Бастис отказался от своего мандата.
Решение покинуть парламент он принял после того как во время вотума недоверия в парламенте не хватило голосов, чтобы лишить его мандата, жители Литвы провели у здания парламента митинг в знак протеста.
Конституционный суд признал, что Бастис грубо нарушил клятву депутата и Конституцию, скрыв свои связи с бывшим служащим КГБ.
Хаасе считает, что результат был таким, на какой рассчитывали, но победа была нелегкой. Она сказала, что победила, поскольку избиратели осознали антигосударственную деятельность Бастиса.
"Сами избиратели поняли и осознали, какое нарушение совершил Бастис. Это и определило их выбор", – сказала BNS Хаасе.
По словам лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, триумф Хаасе на выборах - победа над людьми, попирающими Конституцию .
Хаасе пока не знает, переедет ли жить в Вильнюс.
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