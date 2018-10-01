На выборах депутата парламента в одномандатном Занавикском округе победила консерватор Ирена Хаасе.
Irena Haase
© Asmeninio archyvo nuotr.

После подсчета голосов выяснилось, что Хаасе получила почти в два раза больше голосов, чем социал-демократ Миндаугас Бастис.

По данным Главизбиркома, по данным всех 40 избирательных участков, за Хаасе проголосовали 63,19%, а за самовыдвиженца Бастиса - 36,81% избирателей.

58-летняя юрист Хаасе последние 14 лет работала адвокатом.

С 2007 г. она работала членом горсовета мэрии Шакяйского района. После победы Хаасе на выборах фракция консерваторов увеличится до 31 депутата.

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Место депутата парламента освободилось после того, как Бастис отказался от своего мандата.

Решение покинуть парламент он принял после того как во время вотума недоверия в парламенте не хватило голосов, чтобы лишить его мандата, жители Литвы провели у здания парламента митинг в знак протеста.

Конституционный суд признал, что Бастис грубо нарушил клятву депутата и Конституцию, скрыв свои связи с бывшим служащим КГБ.

Хаасе считает, что результат был таким, на какой рассчитывали, но победа была нелегкой. Она сказала, что победила, поскольку избиратели осознали антигосударственную деятельность Бастиса.

"Сами избиратели поняли и осознали, какое нарушение совершил Бастис. Это и определило их выбор", – сказала BNS Хаасе.

По словам лидера консерваторов Габриэлюса Ландсбергиса, триумф Хаасе на выборах - победа над людьми, попирающими Конституцию .

Хаасе пока не знает, переедет ли жить в Вильнюс.

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