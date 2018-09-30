30 сентября в Занавикском одномандатном округе Литвы проходит второй тур парламентских выборов. На место депутата претендуют консерватор Ирена Хаасе и самовыдвиженец Миндаугас Бастис.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Избирательный участок открылся в 7 ч., а закроется в 20 ч.

Председатель комиссии Расита Гринцявичене сообщила BNS, что с тех пор, как открылся участок, проголосовали 0,54% или 167 избирателей.

"Люди еще только просыпаются, но уже приходят", – сказала она.

"Практика показывает, что избирателей во втором туре бывает меньше, но, например, в мэриях, Шакяйского, Вилкавишкского и Каунасского районов, во время предварительного голосования было больше избирателей, чем обычно", – сказала она.

Статьи по теме:
На выборах члена Cейма Литвы во 2-ой тур прошел и Бастис  (1)
Главизбирком Литвы аннулирует депутатский мандат Бастиса со среды

По словам Гринцявичене, пришло на 30 избирателей больше – 490 человек (а в первом 460).

Всего в списках 31 060 человек. Этот округ охватывает Шакяй и несколько округов Каунасского и Вилкавишкского районов.

Место депутата освободилось после того, как Бастис отказался от депутатского мандата.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Бастис отказывается от мандата члена Сейма Литвы (43)

В среду Миндаугас Бастис заявил, что отказывается от...

Глава КС о ситуации Бастиса: в правовом государстве такого быть не должно (14)

Председатель Конституционного суда (КС) Литвы Дайнюс...

Оппозиция и правящие о Бастисе с мандатом: "пощечина", "стыдно" и "подозрительно" (21)

Крупные оппозиционные фракции Сейма Литвы называют...

Бастис сохранил мандат члена Сейма Литвы (4)

Сейм Литвы не хватило голосов, чтобы лишить мандата...

Общество

В Занавикском округе Литвы выбирают депутата

30 сентября в Занавикском одномандатном округе Литвы...

После мрачных выходных вернется теплая погода

Ближайшие дни в Литве не будут очень приятными: по...

Охотники: быков в Тельшяйском районе задрали волки (2)

После того как в Тельшяйском районе был обнаружен...

Витаутас Ландсбергис: правящие пытаются создать демократию "бандочек" (65)

Почетный председатель партии Союз...

Литовская полиция организовала шоу кинологов, мотоакробатов, лошадей и бойцов Aras (6)

В преддверии Дня ангелов-хранителей, в честь столетия...

TOP новостей

Увиденное в магазине Norfа озадачило: это новая стратегия? (18)

Всем известно, что существует немало маркетинговых...

Витаутас Ландсбергис: правящие пытаются создать демократию "бандочек" (65)

Почетный председатель партии Союз...

После мрачных выходных вернется теплая погода

Ближайшие дни в Литве не будут очень приятными: по...

В Занавикском округе Литвы выбирают депутата

30 сентября в Занавикском одномандатном округе Литвы...

В Вашингтоне сообщили об уходе Маска из совета директоров Tesla (1)

Илон Маск оставит за собой общее руководство Tesla....