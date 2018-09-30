В Занавикском округе Литвы выбирают депутата

Избирательный участок открылся в 7 ч., а закроется в 20 ч.
Председатель комиссии Расита Гринцявичене сообщила BNS, что с тех пор, как открылся участок, проголосовали 0,54% или 167 избирателей.
"Люди еще только просыпаются, но уже приходят", – сказала она.
"Практика показывает, что избирателей во втором туре бывает меньше, но, например, в мэриях, Шакяйского, Вилкавишкского и Каунасского районов, во время предварительного голосования было больше избирателей, чем обычно", – сказала она.
По словам Гринцявичене, пришло на 30 избирателей больше – 490 человек (а в первом 460).
Всего в списках 31 060 человек. Этот округ охватывает Шакяй и несколько округов Каунасского и Вилкавишкского районов.
Место депутата освободилось после того, как Бастис отказался от депутатского мандата.
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