В закрытой на карантин гостинице на Тенерифе – три гражданина Литвы

"24 февраля в находящейся в южной части Тенерифе гостинице H10 Costa Adeje Palace был активирован протокол в связи с коронавирусом и объявлен карантин. По данным посольства Литвы в Мадриде, в данный момент известно о трех гражданах Литвы, находящихся в закрытой на карантин гостинце", – сообщил МИД во вторник.
По данным министерства, они прибыли на Тенерифе из Великобритании. Туристы сами связались с посольством. Посольство поддерживает с ними связь.
Как сообщалось ранее, карантин в гостинице объявлен в связи с выявлением зараженного коронавирусом мужчины, здесь изолировано около тысячи человек.
Министерство не советуют в ближайшее время ехать в находящийся на юге Тенерифе город Адехе и в его окраины.
МИД также рекомендует следующим в Испанию или уже находящимся в этой стране гражданам Литвы быть бдительными, всегда иметь при себе действующие документы удостоверения личности. Также рекомендуется избегать массовых собраний, имеющих характер протестов или демонстраций.
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