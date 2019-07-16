В Юрбаркасе будет открыт мемориал Синагогальной площади

Идею поставить памятник общинам, которые столетиями жили вместе, удалось реализовать за три года.
"Это прекрасное произведение, которое увековечивает историю города и живших здесь людей, а также тех жителей Юрбаркаса, которые в годы войны спасали евреев", – сказал для пресс-релиза мэр города Скирмантас Моцкявичюс.
Мемориал Синагогальной площади объединил потомков еврейской общины Юрбаркаса из Израиля, США, Южной Африки, Соединенного Королевства, России и Канады, а также филантропов из Литвы, Германии и Израиля.
Площадь и место для мемориала выбрало самоуправление Юрбаркаса, памятник создала проживающая в Израиле семья Зунделовичей, у которой есть корни в Юрбаркасе: скульптор Давид Зунделович, архитектор Анна Зунделович и художественный директор Григорий Зунделович.
"Мы хотели напомнить, что община – это прежде всего люди с их историями и воспоминаниями. Подчеркнуть, что все эти истории и составляют историю этого места. Это стоило безумно больших усилий, времени и средств, большую часть которую предоставили добрые люди", – сказал Д. Зунделович.
Мемориал создан на частные средства, частично его финансировал Фонд доброй воли.
Ранее сообщалось, что стоимость проекта составит 180 тыс. евро.
Мемориал Синагогальной площади посвящен жизни многих поколений евреев в Юрбаркасе и трагической судьбе еврейской общины. Мемориал возведен на улице Кауно, где раньше стояла одна из красивейших в Европе деревянных синагог. В нем использован целый ряд символов, раскрывающих исторические связи города и еврейской общины, фамилии и профессии проживавших в Юрбаркасе евреев, а также фамилии жителей Юрбаркаса, которые спасали евреев во время войны
В памятнике отражено пять символов: река Неман, ивритский алфавит, община, священный город Иерусалим и юрбаркская синагога.
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