Учения начались во вторник с проверки систем оповещения населения – в стране выли сирены, жители получили СМС-сообщения на свои мобильные телефоны о проведении учений, информацию о том, как себя вести в случае аварии, давали национальное радио и телевидение.
В среду в Швянчёнском и Вильнюсском районах отрабатывалась эвакуация жителей из зараженных радиацией территорий, раздавались таблетки йода, имитировалась санитарная обработка жителей, в четверг были проведены воздушная радиологическая разведка и наземная разведка.
В учениях было задействовано около 300 должностных лиц, военнослужащие и госслужащие из шести муниципалитетов – в общей сложности 24 учреждения.
В ходе учений проверялось, как учреждения страны готовы к реагированию и выполнению некоторых функций, какие были им предписаны обновленным Государственным планом защиты населения.
Поскольку сценарий учений не был согласован с Вильнюсским городским самоуправлением, столичные должностные лица в них не участвовали.
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