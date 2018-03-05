В Японию отправят первые примерно из 100 клонов этого знаменитого дуба, которые Литва дарит по случаю своего столетия.

Надеются, что в Хирацуке, где посадят хотя бы один из дубков, он приживется и к 2020 г. окрепнет, чтобы встретить литовских спортсменов-олимпийцев, которые примут участие в Токийской олимпиаде.

По словам представителя Минсельхоза, в Японии строго относятся к инвазивным видам, поэтому пришлось пройти немало процедур, чтобы можно было привезти дубок.

Стелмужский дуб, произрастающий в Зарасайском районе, - это самый старый и большой дуб в Литве, один из старейших дубов в Европе - ему около 1500 лет.

В обхвате его ствол насчитывает 9,58 м. Клонировать этот дуб смогли ученые в Биотехнологической лаборатории лесных растений. Клоны планируют посадить и в литовских лесах.