В Японию отправят первые примерно из 100 клонов этого знаменитого дуба, которые Литва дарит по случаю своего столетия.
Надеются, что в Хирацуке, где посадят хотя бы один из дубков, он приживется и к 2020 г. окрепнет, чтобы встретить литовских спортсменов-олимпийцев, которые примут участие в Токийской олимпиаде.
По словам представителя Минсельхоза, в Японии строго относятся к инвазивным видам, поэтому пришлось пройти немало процедур, чтобы можно было привезти дубок.
Стелмужский дуб, произрастающий в Зарасайском районе, - это самый старый и большой дуб в Литве, один из старейших дубов в Европе - ему около 1500 лет.
В обхвате его ствол насчитывает 9,58 м. Клонировать этот дуб смогли ученые в Биотехнологической лаборатории лесных растений. Клоны планируют посадить и в литовских лесах.
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