"Некоторые алгоритмы услуг, например, поиска или расчета оптимального маршрута иногда могут пользоваться услугами серверов, находящихся в России, сообщил порталу delfi.lt в присланном комментарии руководитель по развитию международной деятельности Yandex. Taxi Арам Саргсян.
Он отметил, что данные пользователь хранятся с соблюдением правил Евросоюза и производителей мобильных устройств.
А. Саргсян отметил, что факт того, что алгоритмы услуг связываются с российскими серверами не означает, что туда попадает информация о пользователях.
Yandex. Taxi утверждает, что по-прежнему готова предоставить необходимую информацию литовским должностным лицам, однако заверила, что запросов не получала.
В пятницу Центр кибернетической безопасности рекомендовал жителям Литвы не пользоваться услугами приложения этой компании.
Погода: от тропической жары передохнём всего лишь несколько дней (1)
На выходных будет очень хорошая погода, правда, более...
За границей перестала действовать связь Tele2 (4)
Находящиеся за рубежом клиенты оператора Tele2 с пятницы...
Вильнюс считает, что реклама города как Европейской точки G - лучшая (6)
В пятницу директор администрации самоуправления...
В Yandex. Taxi признались, что иногда пользуются российскими серверами (16)
Компания российского капитала Yandex . Taxi предоставляет...
ДГБ Литвы: Вами интересуются спецслужбы России? Не пользуйтесь Yandex.Taxi (29)
Департамент госбезопасности Литвы рекомендует не...
TOP новостей
Погода: от тропической жары передохнём всего лишь несколько дней (1)
На выходных будет очень хорошая погода, правда, более...
За границей перестала действовать связь Tele2 (4)
Находящиеся за рубежом клиенты оператора Tele2 с пятницы...
Вильнюс считает, что реклама города как Европейской точки G - лучшая (6)
В пятницу директор администрации самоуправления...
В Yandex. Taxi признались, что иногда пользуются российскими серверами (16)
Компания российского капитала Yandex . Taxi предоставляет...
ДГБ Литвы: Вами интересуются спецслужбы России? Не пользуйтесь Yandex.Taxi (29)
Департамент госбезопасности Литвы рекомендует не...