Компания российского капитала Yandex. Taxi предоставляет услуги, иногда пользуясь российскими серверами, сообщил представитель компании.
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"Некоторые алгоритмы услуг, например, поиска или расчета оптимального маршрута иногда могут пользоваться услугами серверов, находящихся в России, сообщил порталу delfi.lt в присланном комментарии руководитель по развитию международной деятельности Yandex. Taxi Арам Саргсян.

Он отметил, что данные пользователь хранятся с соблюдением правил Евросоюза и производителей мобильных устройств.

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А. Саргсян отметил, что факт того, что алгоритмы услуг связываются с российскими серверами не означает, что туда попадает информация о пользователях.

Yandex. Taxi утверждает, что по-прежнему готова предоставить необходимую информацию литовским должностным лицам, однако заверила, что запросов не получала.

В пятницу Центр кибернетической безопасности рекомендовал жителям Литвы не пользоваться услугами приложения этой компании.

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