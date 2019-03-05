Юбилейная ярмарка начнется в 11 ч. в центре Неменчине. Посетителей ярмарки ждет ее торжественное открытие, концерт и другие развлечения.

На ярмарке выступит капелла из Судерве Sudervianie, Вальдемар Дудойт, вокальный ансамбль Bez slów, вокальный ансамбль украинской народной песни Ojranka, капелла Keiziai и почетные гости из Гродно (Беларусь).

"Неменчинский Казюкас" по традиции пройдет через неделю после ярмарки Казюкаса в Вильнюсе.