Юбилейная ярмарка начнется в 11 ч. в центре Неменчине. Посетителей ярмарки ждет ее торжественное открытие, концерт и другие развлечения.
На ярмарке выступит капелла из Судерве Sudervianie, Вальдемар Дудойт, вокальный ансамбль Bez slów, вокальный ансамбль украинской народной песни Ojranka, капелла Keiziai и почетные гости из Гродно (Беларусь).
"Неменчинский Казюкас" по традиции пройдет через неделю после ярмарки Казюкаса в Вильнюсе.
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