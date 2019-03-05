9 марта, в субботу, в Неменчине в 30-й раз пройдет ярмарка Казюкаса "Неменчинский Казюкас", который привлекает жителей не только Неменчине, но и всего Вильнюсского района, пишет Made in Vilnius.
© D.Tunkūno nuotr.

Юбилейная ярмарка начнется в 11 ч. в центре Неменчине. Посетителей ярмарки ждет ее торжественное открытие, концерт и другие развлечения.

На ярмарке выступит капелла из Судерве Sudervianie, Вальдемар Дудойт, вокальный ансамбль Bez slów, вокальный ансамбль украинской народной песни Ojranka, капелла Keiziai и почетные гости из Гродно (Беларусь).

"Неменчинский Казюкас" по традиции пройдет через неделю после ярмарки Казюкаса в Вильнюсе.

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