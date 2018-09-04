Вильнюсская мэрия информирует, что с 1 до 19 ч. будет запрещено движение транспорта на ул. T.Врублевскё и Швянтарагё, с 3 до 5 ч. на всей трассе, за исключением старого города, а с 5 до 18 ч. на всей трассе марафона.
Во время мероприятия будут изменены маршруты следующих автобусов: 1G, 3G и 6G, 10, 11, 22, 33, 40, 43, 46, 52, 53, 56, 73, 88 и 89 и троллейбусов: 2, 3, 4, 15, 17 и 20, а с 5 до 18 ч. не будут курсировать троллейбусы 6, 10, 12 и 14 маршрутов.
Кроме того, для удобства пассажиров около Зеленого моста оборудуют временные остановки, ближе к круговому перекрестку на ул. Оланду также появятся временные остановки у храма Св. Петра и Павла. Здесь будут останавливаться автобусы: 1G, 6G, 10, 33, 40, 43, 46, 53 и 89 и троллейбусы: 2, 4 и 20.
С 31 августа подробная информация об изменениях есть на сайте www.vilniustransport.lt.
Информация будет и в салонах самих автобусов и троллейбусов.
Троллейбусы 6, 10, 12 и 14 маршрутов 9 сентября с 5 до 18 ч. не будут курсировать вообще.
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