Несмотря на то, что люди едут в Палангу, места для отдыхающих на взморье есть.
Однако в конце недели в Палангу стали съезжаться отдыхающие со всей Литвы. Местные предприниматели прогнозируют, что в эти выходные начнется настоящий сезон, соберется много людей.
Но есть приятная новость - в этом году на въезде удастся избежать заторов.
На главной улице города ул. Й.Басанавичюса ждет масса развлечений: можно отведать сладких вафель, сделать временные тату, заказать портрет.
Пирс все еще остается место притяжения: жители фотографируются, любуются морем.
Пляж заполнен людьми. Самые смелые купаются (вода в море всего 11 градусов), остальные загорают и играют в волейбол.
Вилия из Каунаса приехала в Палангу на неделю. Она сказала, что курорт но ненадолго. Чаще всего приезжаю в июне или в августе". "Меня однозначно привлекает пляж", - сказала женщина. Последствий карантина она не замечает. По словам Вилии, в городе проходят концерты, идет активная торговля.
Арвиде из Кретинги приехала сюда на заработки, но до этого нередко отдыхала в Паланге. "Мне больше всего нравится море и сосновые боры на побережье", - сказала она.
Директор Палангского туристического центра Раса Кмитене сказала: "Заторов в городе больше нет. Центральный въезд привели в порядок, есть и другие въезды, поток автомобилей разделен. И в эти выходные, которые мы неофициально называем началом сезона, заторов не должно быть. В Паланге хорошо развита система велодорожек".
"Похоже, многие жители решили продлить Иванов день: взяли выходные и остались в Паланге", - сказала Кмитене.
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