Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта.

Несмотря на то, что правительство Литвы, Еврокомиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перевода часов, большая часть стран пока эту идею не одобряет.

В марте прошлого года ЕП одобрил предложение отказа от перевода часов с 2021 года.

Предлагают в последний раз перевести часы в марте 2021 года. Те страны, которые хотят остаться в "зимнем времени" могут сделать это в последнее воскресенье октября следующего года.

После отмены летнего времени утром дольше бывает светло, зато вечером раньше темнеет.

Сейчас переводят часы, чтобы лучше использовать светлое время суток. Критики этого порядка утверждают, что перевод часов отрицательно сказывается на здоровье людей.