Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта.
Несмотря на то, что правительство Литвы, Еврокомиссия и Европарламент поддерживают идею отказа от перевода часов, большая часть стран пока эту идею не одобряет.
В марте прошлого года ЕП одобрил предложение отказа от перевода часов с 2021 года.
Предлагают в последний раз перевести часы в марте 2021 года. Те страны, которые хотят остаться в "зимнем времени" могут сделать это в последнее воскресенье октября следующего года.
После отмены летнего времени утром дольше бывает светло, зато вечером раньше темнеет.
Сейчас переводят часы, чтобы лучше использовать светлое время суток. Критики этого порядка утверждают, что перевод часов отрицательно сказывается на здоровье людей.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Рождество в этом году в Литве будет иным: министр уже готовит новый порядок (30)
Министр здравоохранения Литвы в передаче "День на Delfi"...
Врач предупреждает об опасных переменах: ждут проблемы со сном и даже с сердцем (31)
В воскресенье в Литве отменяют летнее время. Все, кто...
За последние сутки в Литве диагностировано 442 новых случая коронавируса (16)
За минувшие сутки в Литве диагностировано 442 новых...
Эпидемиолог: ученые прогнозируют несколько сценариев второй волны коронавируса (6)
В Литве по-прежнему растет количество больных...
Волонтеры "Продовольственного банка" будут собирать продукты в магазинах (18)
23 октября начинается двухдневная акция...