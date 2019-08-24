В выходные в Литве прогнозируют замечательную погоду

В субботу днем без осадков. Ночью температура составит 9–14, на взморье 16–18 градусов тепла.

Днем в небе появятся небольшие белые облака. Днем воздух прогреется до 23-28 градусов. Теплее всего будет в Таурагском и Мариямпольском округе, прохладнее - на взморье и на востоке страны.

В воскресенье ситуация, можно сказать, не изменится. И ночью и днем возможна невысокая облачность. Температура составит от 10 градусов в Варене, Биржай и местами в Жемайтии до 15 градусов на взморье. Только на Куршской косе будет еще теплее. Днем снова будет 23–28 градусов тепла.