В выходные в Литве прогнозируют теплую погоду

В четверг днем облака понемногу рассеются. Небольшие дожди вероятнее всего в Аукштайтии. Будет дуть северный ветер скоростью 6-11 м/с. Воздух прогреется до 19-24 градусов.
В пятницу вероятность осадков сократится до минимума. Днем небольшие дожди прогнозируют лишь местами. Ветер понемногу успокоится. Ночью будет 9-14, днем 20-25 градусов тепла.
В выходные прогнозируют очень теплую погоду. В субботу вероятность осадков невелика. Интенсивные дождевые облака придут в воскресенье.
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