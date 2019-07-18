В выходные в Литве прогнозируют теплую погоду

В ночь на четверг в большинстве районов было облачно. Прошли небольшие дожди. Местами с грозами. Ночью температура была 10-15 градусов.
© DELFI / Karolina Pansevič

В четверг днем облака понемногу рассеются. Небольшие дожди вероятнее всего в Аукштайтии. Будет дуть северный ветер скоростью 6-11 м/с. Воздух прогреется до 19-24 градусов.

В пятницу вероятность осадков сократится до минимума. Днем небольшие дожди прогнозируют лишь местами. Ветер понемногу успокоится. Ночью будет 9-14, днем 20-25 градусов тепла.

В выходные прогнозируют очень теплую погоду. В субботу вероятность осадков невелика. Интенсивные дождевые облака придут в воскресенье.

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