В выходные в Литве будет тепло: воздух прогреется до 26 градусов

В субботу днем будет солнечно, возможна небольшая облачность. Небольшие дожди пройдут лишь местами, но усилится ветер. Местами порывы ветра достигнут 15–18 м/с. Однако воздух прогреется до 18–23 градусов. На взморье будет всего 15–17 градусов.

В воскресенье ночью ветер успокоится. Местами возможен туман. Ночью будет 8–13 градусов тепла, местами возможны небольшие дожди. Днем облачность увеличится, будут идти кратковременные дожди. Местами прогнозируют грозы. Во время грозы ветер усилится до 15–17 м/с. Будет по-летнему тепло. Воздух прогреется до 21–26, только на западе местами будет 18–20 градусов.

В понедельник снова ожидается теплая погода, однако по-прежнему прогнозируют кратковременные дожди с грозами.