В субботу днем осадки будут небольшими. Местами прогнозируют туман. Температура от 0 на востоке до 3 градусов тепла на взморье. Днем вместе с новой порцией осадков придет тепло. Температура во многих районах поднимется до 5-7, а местами до 8 градусов тепла. Юго-западный ветер усилится до 8-13 м/с, на взморье его порывы достигнут 15 м/с.
Зонты потребуются и в субботу, придет дождливый циклон. Будет дуть неприятный юго-западный ветер. Ночью местами на западе, днем во многих районах порывы ветра достигнут 15-18 м/с. Как ночью, так и в первой половине дня будет тепло – 3-7 градусов. Вечером температура снизится.
В ночь на понедельник будет от -1 до 3 градусов тепла. Местами прогнозируют гололед. Зона осадков не уйдет, на смену дождю придет мокрый снег. В понедельник днем осадки прекратятся, появятся прояснения. Будет дуть сильный северо-западный ветер. Станет прохладнее.
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