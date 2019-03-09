В долгие выходные полиция будет проверять водителей на трезвость, будет отслеживать водителей-хулиганов и тех, кто создает опасные ситуации на дорогах.
Policijos reidas Taikos ir Savanorių prospektų sankryžoje
© DELFI / Rafael Achmedov

Рейды начались с 8 марта и продлятся до 13 марта, сообщает полиция. "Просим информировать полицию о грубых нарушениях ПДД", – просит полиция.

За последнюю неделю в Литве выявили 155 нетрезвых водителей, в 74 случаях в организмах водителей было больше 1,5 промилле алкоголя. Этим водителям грозит уголовная ответственность.

В этом году в результате ДТП в стране, по предварительным данным, погибли 33 человека – на 7 меньше, чем за тот же период прошлого года.

Сообщают, что виновник трагического ДТП в Мариямполе, которое произошло в этом году, был пьян. В этом ДТП погибли три человека (муж, жена и их 16-летний сын). В организме виновника было 1,26 промилле).

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