В выходные – последняя возможность порадоваться теплу

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В субботу днем Литва будет в зоне действия циклона, который проходит над Польшей. Ожидается небольшая облачность, больше облаков будет на юго-западе. Вероятность осадков минимальная.
Ruduo
Ruduo
© Shutterstock

Будет дуть сильный юго-восточный, восточный ветер, местами порывы будут достигать 15-16 м/с. Днем будет тепло, после обеда воздух прогреется до 21-26 градусов.

В воскресенье ночью будет малооблачно, без осадков. Будет дуть сильный ветер. Ночью будет 12-17 градусов.

В воскресенье днем с юга придет атмосферный фронт. До обеда будет малооблачно и без осадков, позже облачность увеличится, на юге пойдут дожди. Порывы ветра достигнут 15-17 м/с. Днем будет 20-25 градусов.

В понедельник над страной пройдет атмосферный фронт, погода изменится. Ночью во многих районах, днем местами пройдут дожди, ночью будет 7-12, днем 14-19 градусов тепла.

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