В выходные погода в Литве значительно изменится

В пятницу днем в стране будет облачно с прояснениями, чаще солнце будет появляться только на севере страны. В большинстве районов ожидаются дожди, но они будут небольшими и кратковременными. Более обильные осадки прогнозируют только в Жемайтии, а к вечеру только местами кое-где может пройти сильный дождь с грозой. Будет дуть ветер средней силы - 7-12 м/с. В Литву понемногу будет возвращаться тепло, поэтому даже при высокой облачности температура во второй половине дня составит 17-22 градуса. Теплее всего в этот день будет в Паневежском, Утенском, Вильнюсском и Алитусском округе.
В субботу ночью будет облачно. Местами пройдут небольшие дожди разной степени интенсивности. Наибольшая вероятность дождя ожидается в Алитусском, Мариямпольском, Каунасском, Таурагском, Тельшяйском и Клайпедском округах. Местами возможны грозы. Ветер успокоится до 5-10 м/с. Температура ночью будет 11-14 градусов. Только на северо-востоке погода будет более ясной, там местами температура снизится до 9-10 градусов.
В субботу днем будет облачно с прояснениями, однако солнце будет появляться чаще, чем в пятницу. Днем местами будут формироваться дождевые облака, после обеда ожидаются дожди с грозами. Станет теплее, днем температура поднимется до 20-25 градусов тепла. Самым теплым этот день будет в Паневежском, Утенском и Вильнюсском округе. Ветер усилится до 7-12 м/с.
В воскресенье на востоке облака рассеются, а на остальной части страны по-прежнему будет облачно. Местами, наибольшая вероятность - в Центральной и Западной Литве пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер успокоится до 4-9 м/с. Ночь будет теплой, температура не будет падать ниже 10-15 градусов.
В воскресенье днем на востоке страны облака рассеются, а на западе облачность значительно увеличится. После обеда местами, в основном в Жемайтии, пройдут небольшие дожди с грозами. Будет дуть несильный юго-восточный ветер, лишь в тех районах, где прогнозируют грозы он может стать порывистым. Температура днем будет быстро расти, днем и после обеда воздух прогреется до 22-27 градусов тепла. Теплее всего в этот день будет в Паневежском, Каунасском и Алитусском округе.
В понедельник погода будет примерно такой же как накануне. И ночью и днем более ясной погода будет на северо-востоке Литвы, а более облачной - на юго-западе. На юго-западе как ночью, так и днем возможны небольшие дожди с грозами, более обильные дожди прогнозируют днем. Ночью температура составит 11-16, днем поднимется до 23-28 градусов тепла. Теплее всего в этот день будет в Паневежском, Каунасском и Алитусском округе.
Со вторника дожди, местами с грозами, будут более частыми гостями. Ночи будут теплыми, а днем из-за дождей и высокой облачности температура высоко подниматься не будет.
В выходные погода в Литве значительно изменится
В ближайшие дни над Литвой столкнутся зоны высокого и...
Бывший лидер "Единства" – о подозреваемом в шпионаже Палецкисе и оружии в доме (10)
Бывший лидер постсоветской организации "Единство"...
Cуд: Cейм Литвы нарушил Конституцию, когда решил расследовать деятельность LRT (1)
В четверг Конституционный суд (КС) Литвы заявил, что...
Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки" (47)
Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...
Сквернялис: палангские пляжи - не место для торговли алкоголем (13)
С 2020 года в Литве вступит в силу запрет на продажу...
TOP новостей
Учителя снова будут бастовать? Зарплаты большинства составляют 600 евро "на руки" (47)
Несмотря на то, что в Литве ввели новую систему оплаты...
За минимум летом в Литве не хотят работать даже школьники (71)
Приближается лето, время, когда на взморье начинается...
В выходные погода в Литве значительно изменится
В ближайшие дни над Литвой столкнутся зоны высокого и...
Бывший лидер "Единства" – о подозреваемом в шпионаже Палецкисе и оружии в доме (10)
Бывший лидер постсоветской организации "Единство"...
Представитель Литвы Юрий Векленко не попал в финал "Евровидения" (2)
16 мая вечером состоялся второй полуфинал "Евровидения",...