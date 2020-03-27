В выходные погода в Литве изменится

В субботу погода также будет приятной. Ночь будет ясной, днем ожидается небольшая облачность. Осадков не ожидается. Ночью будет от 4 градусов мороза на востоке до 1 градуса тепла на взморье. Днем будет 10-15 градусов тепла.
В воскресенье погода резко изменится. Поднимется сильный северный ветер, который принесет холод и облачность. Облака появятся ночью. Температура будет от 1 градусов мороза до 3 градусов тепла.
В воскресенье днем ожидаются небольшие осадки - дождь и мокрый снег. Основная зона осадков охватит Алитусский, Каунасский, Вильнюсский у Укмергский округа, там осадков будет больше. Температура после обеда будет всего 2-7 градусов тепла.
В понедельник ночью осадков будет меньше. Ночью будет 3-8 градусов мороза. Днем ожидается мокрый снег. Особенно много осадков ожидается в Жемайтии и у моря. Днем будет 1-6 градусов тепла. Будет дуть холодный северо-западный ветер.
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