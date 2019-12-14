В выходные погода будет неприятной: ветер и дождь

В ночь на воскресенье будет облачно, ожидаются осадки, в основном дождь или мокрый снег. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Местами прогнозируют гололед. Будет дуть южный, юго-западный ветер. Днем небо заволокут тучи, в большинстве районов ожидаются осадки – дождь и мокрый снег. Будет дуть сильный ветер, порывы до 15-17 м/с. Днем будет 2-6 градусов тепла.
В ночь на понедельник прогнозируют осадки, в основном мокрый снег, местами будет скользко. Будет дуть сильный порывистый юго-западный ветер, на западе порывы достигают 15-17 м/с, на взморье 20 м/с. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.
Днем осадки прекратятся, небольшой дождь возможен только местами, из-за облаков будет выглядывать солнце. Успокоится юго-западный ветер, днем будет 3-7 градусов тепла.
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