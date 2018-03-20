В выходные ожидается улучшение погоды

В ночь на вторник без осадков, гололед, однако утром в северных и северо-западных районах возможен небольшой снег или мокрый снег. Осадки ожидаются и днем. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно, ночью –6, днем до 4 градусов тепла, к вечеру облачность увеличится. В Шяуляй ночью облачно, до –4 градусов. Днем ожидаются осадки, будет 2 градуса. На взморье ночью около 0, днем 2 градуса, возможны смешанные осадки и сильный ветер.

В среду местами небольшой снег ожидается лишь местами. Будет дуть порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе большую часть дня будет пасмурно, возможен небольшой снег. Ночью –4, днем около 0, после обеда ожидаются осадки. В Шяуляй переменная облачность. Ночью будет –5 градусов, днем 2 градуса тепла. На взморье в первой половине дня будет ясно, –3 градуса. Днем облачность увеличится, будет 2 градуса тепла.

В четверг будет пасмурно, ожидаются смешанные осадки. Будет дуть сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, дождь. Ночью будет –5, днем воздух прогреется до 2–3 градусов. В Шяуляй ночью снег, будет –2 градуса. Днем возможен мокрый снег, температура поднимется до –3 градусов. На взморье будет ветрено, ожидаются смешанные осадки. Ночью будет 1, днем 3 градуса тепла.

В пятницу небольшие осадки. В Вильнюсе и Каунасе ожидается облачная погода, возможны небольшие осадки. Ночью –1, днем 4 градусов тепла. В Шяуляй ночью снег, будет около 0. Днем возможны прояснения, температура до 4 градусов. На взморье небольшой дождь, иногда мокрый снег. Температура будет колебаться в пределах 2–3 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные особых осадков не ожидается. В субботу температура будет похожей, будет облачно. В воскресенье будет больше прояснений, и ночью и днем будет теплее, ждет весенняя погода.