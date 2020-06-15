В выходные отдыхающие заполонили палангский пляж: как люди выполняют указание министра

Несмотря на то, что пляжи в Паланге на несколько метров стали шире, на некоторых участках людей было так много, что места на всех не хватало.

Пока в Литве действует карантин, важно соблюдать действующие правила. Об этих утвержденных министром здравоохранения Аурелиюсом Веригой правилах информируют специальные стенды.

"Во время карантина надо соблюдать дистанцию в два метра и избегать непосредственного физического контакта. На пляжи нельзя приходить людям с симптомами ОРВИ и инфекционных заболеваний (температура, насморк, кашель, тяжелое дыхание, понос, рвота и т.д.). Рекомендуется соблюдать правила гигиены, дезинфицировать руки", - сказано на стендах.

Никто соблюдение этих правил не контролирует, температуру у приходящих на пляж не измеряет.

Спасатель сказал Delfi, что его дело - наблюдать за купающимися, за детьми.

"Никто расстояние между отдыхающими не измеряет. Мы не санэпидемстанция. А как ты установишь, что люди - члены разных семей? Они могут сказать, что семья, а семьи могут быть вместе", - сказал спасатель.

В этом году пляжи в Паланге стали шире - по 70 и больше метров. Несмотря на это, на нескольких участках собралось очень много людей.

Многие лежали меньше чем в 2 метрах друг от друга. Месяц назад спасатель Йонас Пирожникас был возмущен действующим требованием.

"Кто и как будет измерять дистанцию? Это абсурдное требование. Если мы хотим гарантировать полную безопасность, надо закрыть пляжи и впускать людей по одному, как в магазины", - сказал он.

Несмотря на то, что людей было много, никто в маске на пляже не сидел.

Вода в море пока холодная - 14-15,5 градусов, поэтому купающихся не было, по крайней мере в первой половине дня. Но после обеда люди согрелись и немалая их часть уже купалась в море.