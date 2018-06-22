В выходные о теплом лете на время придется забыть

В пятницу ночью по стране пройдут осадки, ожидается сильный ветре и гроза. Днем будет прохладно, сильный дождь пройдет на западе страны. В Вильнюсе и Каунасе дождь с грозой, температура 13 градусов тепла. Днем переменная облачность, дождь. Воздух прогреется до 20 градусов. В Шяуляй ночью дождь, температура воздуха 11 градусов. Днем дождь, 17 градусов тепла. На взморье будет ветрено и дождливо. Температура 14–16 градусов тепла.

В субботу кратковременные дожди ожидаются во многих районах, особенно после обеда, однако чаще всего осадки будут фиксировать в Жемайтии. В Вильнюсе и Каунасе облачность повысится после обеда, возможен небольшой дождь. Ночью будет 11, днем около 20 градусов тепла. В Шяуляй ночью небольшая облачность, температура 9 градусов. Днем дождь, температура 18 градусов. На взморье дождь весь день. Ночью 13, днем 17 градусов тепла.

В воскресенье во многих районах дождь, местами с грозой. Будет пасмурно, сыро и прохладно. В Вильнюсе и Каунасе ночью 11, днем 16 градусов тепла. В Шяуляй ночью около 10, днем 15 градусов тепла. На взморье осадков будет меньше. Температура 13–16 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник будет немного теплее, но еще будут идти дожди. Со вторника небо расчистится, температура поднимется, снова станет по-летнему тепло.