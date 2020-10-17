В ночь на воскресенье давление снизится и антициклон уйдет из Литвы. Облачность увеличится. Утром на западе пойдут дожди. На заре будет 1-6 градусов тепла. На поверхности земли ожидаются заморозки до 0-3 градусов. Днем дожди пройдут повсюду. Будет дуть сильный западный ветер Днем будет 6-11 градусов тепла.

Циклон обусловит погоду и в понедельник. В некоторые районы придут осадки. Будет дуть порывистый ветер. Ночью будет 1-6, на взморье 7-9 градусов тепла, днем ожидается 7-12 градусов.

Во вторник ветер ослабеет, а температура воздуха останется прежней.