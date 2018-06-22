В Швянтои в выходные дни ждет масса развлечений – в пятницу начнутся мероприятия, которые продлятся 3 дня. Они посвящены Дню Ивана Купалы. Интересные занятия ждут и детей, и взрослых.
© DELFI / Jokūbas Jarmalavičius

22 июня любителей древних традиций ждут на горе Алкос – там в 18 ч. начнется праздник, посвященный не только дню Ивана Купалы, но и 20-летию горы Алкос. Ждут древние ритуалы, связанные с огнем, водой, янтарной пылью и т.д.

Гора Алкос, на которой восстановили языческое святилище с палеастрономической обсерваторией, стоявшее в XV в. на горе Бирутес в Паланге, в этом году отмечает свое 20-летие. Собравшимся расскажут, как действовала обсерватория – как можно рассчитать календарные праздники: Ивана Купалы (Росы), День аиста (25 марта), Масленицу, Рождество и др. Коротко расскажут и историю горы.

На реке Швянтои пройдут тренировки участников состязания кораблей виконгов, само состязание состоится в субботу после обеда, в 13 ч. у Обезьяньего моста.

На ул. Юрос в субботу и в воскресенье будет проходить ярмарка, различные состязания, выступление коллективов. Открытие праздника Ивана Купалы состоится в 15 ч.

В 22 ч. на ул. Юрос состоится концерт группы Amberlife, а в 23.30 ч. от Обезьяньего моста до дельты реки Швянтои будут запускать огни. У дельты зажгут костер, а в полночь ждут праздничные фейерверки в честь всех Иванов (Йонасов и Янин).

Торжества пройдут и в Паланге – в пятницу пройдет фестиваль бань и СПА Gintarinė Baltija. Мероприятия будут проходить у пирса в сквере Юрате и Каститиса, на ул. Й.Басанавичюса и в "Парке отпусков": на берегу моря установят мобильные бани. СПА-городок предложит услуги массажа, различных косметологических процедур, ароматерапии.

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