Это значит, что в воскресенье будем спать на час дольше, по утрам будет светлее, а вот темнеть будет раньше.

Зимнее время будет действовать до последнего воскресенья марта, когда Литва снова перейдет на летнее время, переведя стрелки на час вперед.

Летнее время в этом году официально отменяют 29 октября, в 4 ч. утра.

Основной мотив перехода на зимнее время – экономия дневного света. Однако специалисты до сих пор не могут выяснить, что важнее, польза от экономии электроэнергии или вред, наносимый здоровью людей. Говорят, что человеческий организм подстраивается к новому порядку в течение двух недель.

Врачи из года в год повторяют, что такая система вредна для здоровья, влияет на статистику несчастных случаев, способствует повышению числа преступлений и ДТП на дорогах.

Против перехода на зимнее время выступают 74% общин сферы образования, это руководители, учителям ученики, родители и студенты, таковы результаты опроса, который минувшей весной провело Министерство науки и образования Литвы.

В Литве постановлением правительства летнее время ежегодно вводят с 2003 года.