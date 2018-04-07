В выходные дни ждет приятная погода

В субботу ожидается небольшая облачность, вероятность осадков невелика. Ночью и утром местами возможны туманы, гололед. В Вильнюсе и Каунасе ночью 2 градуса тепла, утром около нуля. Днем воздух прогреется до 11 градусов тепла. В Шяуляй ночью 1 градус тепла, утром –1. Днем воздух прогреется до 10 градусов, после обеда увеличится облачность. На взморье в первой половине дня будет 1–3, днем 9 градусов тепла.

В воскресенье местами воздух прогреется до 18 градусов. День будет приятным, без осадков. В Вильнюсе и Каунасе ясно, ночью 4–5, днем около 17 градусов. В Шяуляй ночью 4 градуса, ожидается облачная погода, днем небо прояснится, воздух прогреется до 16 градусов. На взморье ночью будет облачно, без дождя, температура около 4 градусов. Днем потеплеет до 14 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник станет еще теплее, воздух прогреется до 20 градусов. Правда, вечером местами пройдет дождь. Во вторник снова станет прохладнее. Будет дуть холодный северо-восточный ветер, будет облачно, местами дождь, а температура понизится.