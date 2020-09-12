В выходные дни в Гарюнай проходит ярмарка антиквариата

Торговцы рассказали, что привезли на ярмарку уникальный, штучный товар. "Самые серьезные знатоки антиквариата, "охотники", обычно приезжают на ярмарку рано утром, поэтому если вы хотите найти что-то необычное, не медлите", – сказали организаторы.
На ярмарке можно приобрести антикварную мебель, посуду, различные декоративные предметы.
"Это очень удобно. Покупателям не надо ездить по всей Литве, что-то искать в интернете, тут все собрано в одном месте, а главное - вещи можно подержать в руках, потрогать. Мне понравился антикварный комод, деревянные столики ручной работы, фарфоровый кофейный сервиз", – поделилась впечатлениями покупатель Лаура.
На ярмарке ждут и нумизматов, филателистов марок, коллекционеров виниловых пластинок.
Ярмарка проходит в новом здании рынка, на 0 этаже, под крышей.
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00 ч.
В Гарюнай покупателей возят бесплатные автобусы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Габриэлюс Ландсбергис: мне стыдно, что для Беларуси сделано только это
Председатель Союза отечества – Христианских...
Прогноз экономиста: есть угроза роста безработицы в Литве (29)
Уровень безработицы в Литве продолжает расти – с...
В Литве зафиксировали 53 новых случая коронавируса (22)
Национальный центр общественного здравоохранения...
Тихановская отпраздновала день рождения в Вильнюсе: за свою безопасность я спокойна, но очень боюсь за белорусов (272)
Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская...
"Delfi Главное": сокращение срока изоляции, нелегальные питомники, Навальный пришел в сознание, Лукашенко "пересидел" и Артемий Троицкий - "Без маски" (47)
Еженедельная программа " Delfi Главное " каждую пятницу...