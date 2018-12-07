В выходные дни погода в Литве резко изменится

В ближайшие дни в Литву придет зона низкого давления. В субботу будет облачно. Пойдет дождь. Усилится ветер до 7–12 м/с, на взморье во второй половине дня порывы составят 15 м/с.
Šlapdriba
© DELFI / Tomas Vinickas

В Биржай, Вильнюсе, Утене будет 3 градуса тепла, в Варене, Алитусе, Каунасе, Паневежисе, Шяуляй и Расейняй около 4, в Мариямполе и Таураге 5, а на взморье 6 градусов тепла.

В воскресенье ночью будет облачно, однако осадки ожидаются только местами, наибольшая их вероятность на западе страны. Местами гололед. По-прежнему будет дуть сильный ветер, на западе местами порывы составят 15–18 м/с. Ночью будет от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла.

В воскресенье днем осадки возможны в большинстве районов страны. На западе будет идти дождь, а на востоке – мокрый снег. Ветер сильный, на взморье до 15 м/с. Днем будет 0–5 градусов тепла.

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