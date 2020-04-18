В выходные дни будут активно проверять открывшиеся магазины

Правительство Литвы 15 апреля разрешила работу магазинов, у которых есть вход с улицы. Кроме того, могут работать небольшие мастерские, предоставляющие различные услуги.

"Полиция и специалисты будут проверять, что происходит перед такими магазинами, будет заходить внутрь и оценивать не нарушают ли действующие правила", – сказано в сообщении Департамента полиции.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции Рамунаса Матониса, полиция по-прежнему будет присматривать за порядком в общественных местах и контролировать людей, находящихся в самоизоляции.

О том, что карантин в Литве не отменяли, в фейсбуке 17 апреля напомнил и премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис.

"Еще раз хочу попросить всех вести себя ответственно. Я говорю как о представителях бизнеса, так и об их клиентах. И других. Давайте проявлять сознательность, соблюдать карантин, беречь друг друга. Пандемия еще не прошла, риск остается – и довольно большой.

Я информирую, что сегодня на заседании по управлению борьбой с COVID–19 мы решили, что в эти выходные особое внимание будет уделено тем сферам, которых коснулось смягчение правил. Будут работать полиция и представители центра общественного здравоохранения, попросим помощи и у муниципалитетов. Будут проводить активную проверку, как люди соблюдают дистанцию, время обслуживания, другие требования", – сказал он.

Напомним, что в Литве действуют штрафы за нарушение карантина - от 500 до 1500 евро для физических и от 1500 до 6000 евро для юридических лиц. В первый раз назначают половину минимального штрафа.