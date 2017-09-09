В выходные будет тепло, но дождливо

Зона дождя в субботу сдвинется на север, поэтому местами в северных районах пройдут дожди. Ожидается переменная облачность, с прояснениями, с юга придет тепло. Температура 18–23 градуса.

Тепло будет и в воскресенье. Ночью будет 9–14 градусов, а днем – 20–25. Только местами на западе будет немного прохладнее. "Однако теплом наслаждаться не дадут формирующиеся кучевые облака, из-за которых днем в большинстве районов пройдут кратковременные дожди. Местами возможны дожди с грозами", – прогнозирует синоптик.

В понедельник также ожидается дождливая погода. Дождь пройдет на большей части территории страны. Местами ожидаются грозы. Ночь будет достаточно теплой – 10–15 градусов, а днем будет 19–23 градусов.

Во вторник также во многих районах пройдут дожди, местами сильные. Днем местами возможны грозы. Потеплеет.Ночью будет 13–16 градусов, днем – 22–26 градусов.

"К сожалению, тепло не задержится – уже в ночь на среду будет 11–15 градусов, днем будет всего 16–19. Ночью пройдет дождь, местами пройдет сильный дождь, днем дождь будет не таким сильным, однако во многих районах усилится западный ветер", – сказала Гечайте.

На взморье порывы ветра достигнут 15 м/с.