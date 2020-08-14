В выходные будет солнечно и тепло

С пятницы в стране установится зона высокого давления, станет теплее.

В пятницу днем на востоке страны небо заволокут облака, однако осадков не ожидается. На западе облачность будет небольшой. Днем температура поднимется с 22 на востоке до 25 в центральной и западной Литве, на юго-западе будет 27 градусов.

В субботу будет без осадков. По-прежнему ожидается сухая и спокойная погода. На большей части территории страны небо будет ясным и днем, и ночью, только на северо-востоке небо затянут тучи. Ночью будет 11-14, а днем 24-27 градусов, а на юго-западе 29 градусов.

В воскресенье будет сухо, ясно и спокойно. А воздух прогреется еще больше. Ночью 12-17, на косе 19 градусов, днем будет 26-30 градусов тепла.