Во вторник в Вильнюсе состоялась торжественная церемония его создания, сообщило Минобороны.
Батальон создан на основе Роты связи и информационных систем Штабного батальона им. князя Гедиминаса. Он будет заниматься защитой внутренней коммуникации в армии.
Командиром нового батальона стал Вайдас Черникас.
"Батальон связи и информационных систем создан в самое время и будет важной опорой армии в условиях, когда угрозы обрели новые, невидимые формы, а единицы ВС Литвы как никогда зависят от всевозможных современных технологий и систем", - сказал на церемонии вице-министр обороны Эдвинас Кярза.
Главная задача Батальона связи и информационных систем - обеспечивать безопасную связь между воинскими подразделениями.
Подразделение дислоцировано в Вильнюсе, на территории Штабного батальона.
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