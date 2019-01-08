В Вооруженных силах (ВС) Литвы создано новое подразделение - Батальон связи и информационных систем.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Во вторник в Вильнюсе состоялась торжественная церемония его создания, сообщило Минобороны.

Батальон создан на основе Роты связи и информационных систем Штабного батальона им. князя Гедиминаса. Он будет заниматься защитой внутренней коммуникации в армии.

Командиром нового батальона стал Вайдас Черникас.

"Батальон связи и информационных систем создан в самое время и будет важной опорой армии в условиях, когда угрозы обрели новые, невидимые формы, а единицы ВС Литвы как никогда зависят от всевозможных современных технологий и систем", - сказал на церемонии вице-министр обороны Эдвинас Кярза.

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Главная задача Батальона связи и информационных систем - обеспечивать безопасную связь между воинскими подразделениями.

Подразделение дислоцировано в Вильнюсе, на территории Штабного батальона.

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