29 декабря вечером стало известно о том, что ушел из жизни актер Ремигиюс Сабулис. Известному литовскому актеру было 65 лет. О смерти Сабулиса в социальной сети сообщил его коллега Арунас Сакалаускас.
Remigijus Sabulis / Foto: Šarūnas Mažeika / Fotodiena

Сакалаускас в фейсбуке поделился снимком Сабулиса и прокомментировал фото: RIP (Requiescat in pace ).

Вскоре под этим постом появились комментарии и соболезнования как поклонников, так и коллег по цеху.

Р. Сабулис родился 29 августа 1954 года в Каунасе.

В 1976 г. он окончил Литовскую государственную консерваторию, отделение актерского мастерства.

В 1976–1989 гг. – был актером Каунасского драматического театра.

В кино Сабулис снимался с 1979 года. Его дебют - эпизодическая роль танцора в фильме "Куда уходят сказки" (1973, режиссер Альгирдас Дауса).

В кино актер начал сниматься с 1973 года. Известен своими ролями в фильмах: "Соседи", "Американская трагедия", "Богач. Бедняк", "В двух шагах от "Рая". Его партнерами были Алексей Булдаков, Ирина Мельник, Мартиньш Вилсонс.

В 1984 г. актер снялся в фильме "Полет через Атлантический океан", где сыграл легендарного летчика Стяпаноса Дарюса.

В 1986 г. актер получил звание заслуженного актера ЛССР.

В 1992 г. окончил режиссерские курсы (студия А.Жебрюнаса) и стал снимать короткометражные фильмы.

В 2008 г. получил "Серебряного журавля" (приз литовской киноиндустрии) за лучшую второплановую мужскую роль в фильме "Заклинание греха" (режиссер Альгимантас Пуйпа).

Remigijus Sabulis / Foto: Andrius Ufartas / Fotodiena
Remigijus Sabulis / Foto: Andrius Ufartas / Fotodiena

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29 декабря вечером стало известно о том, что ушел из...

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