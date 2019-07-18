Истребители совершают посадку, пополняют запасы топлива, перезаряжают, меняются пилоты, и машина снова взмывает ввысь. Кажется, в этом нет ничего сложного, если все тщательно отработано.

Однако современные многофункциональные истребители в технологическом плане сложнее самолетов времен Второй мировой войны. Да и сами самолеты более чувствительные.

Даже в годы "холодной войны" ни в одной из стран мира не было таких продвинутых истребителей, какими сейчас располагают американские ВВС.

Когда такую технику поднимают в воздух, дорога каждая секунда.

Модель "инновационной концепции борьбы", представленная в стратегии национальной обороны США в 2018 г., будет отрабатываться именно в Литве.

Литва уже давно добивалась, чтобы союзники и НАТО проводили учения ВВС на ее территории. Ведь в случае кризиса, быстрее всего передислоцируется техника союзников и НАТО. А к этому нужно готовиться.

Союзники - американцы - откликнулись на такие просьбы Литвы. Именно поэтому 16 – 26 июля и проводят учения "Быстрый ответ" (Rapid Forge) (он охватывает Германию, Польшу, еще две страны Балтии).

Информация об этих учениях необычная: в Литву перебрасывают американские истребители, самолеты для заправки и другие оборудование. Литва как принимающая сторона должна обеспечить необходимые руководящие и управляющие мощности, выделит базы, полигоны, воздушное пространство и т.д. То же самое происходит в Польше и Эстонии.

Но на этот раз учения необычны тем, что в них принимают участие истребители F-15E Strike Eagle и F-35A (Lightning II).

В последний раз F-35 над странами Балтии летали в 2017 году (в Эстонии). В Литву несколько лет назад прилетали F-22.

Новейшая миссия F-35 в Литве – шаг, отмечающий новый этап. Литва для проведения этих учений на два дня выделит почти половину своего воздушного пространства.

Первые F-15E совершили посадку на базе в Шяуляй 16 июля. В Литве для этих самолетов подготовлен обновленный Казлу-рудский полигон.

23-25 июля американские истребители должны отрабатывать атаки в воздушном пространстве Литвы и уничтожать наземные объекты на полигоне в Казлу-Руде.

Только то, что во время учений на практике будут тренироваться бою не только в воздухе, но и уничтожению наземных вражеских объектов, показывает, что литовские военные и союзники тренируются с учетом равноценных мощностей потенциального противника. В российской Калининградской области находятся системы ПВО С-400, которые в случае необходимости истребители F-35 могут нейтрализовать.

На Шяуляйской базе ВВС F-35A могут не только перезарядить и заправить. В Литве могут отрабатывать и новейшую процедуру смены экипажа: как только одна команда садится, специальная система F-35A предоставляет информацию о техническом состоянии самолета обслуживающему персоналу.

Если никаких проблем не зафиксировано, двигатель отключается, а новому пилоту ничего не надо делать, самолет взлетает, как только на самолете установят оружие и его заправят.

Кроме того, несмотря на то, что в Шяуляй эту процедуру не будут проделывать, весной с F-35 провели еще один эксперимент: истребители перевезли внутри C-17 из Флориды в Юту. Это значит, что истребители можно перевозить при помощи грузовых самолетов.