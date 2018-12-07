В воскресенье, 9 декабря, временно не будет курсировать рождественский поезд. Об этом попросили, поскольку планируется масштабный митинг.
Kalėdinis traukinukas
© Eduardas Bareika / Maxima.LT

Представители Вильнюсской мэрии сообщили, что 9 декабря с 13 до 17 ч. на проспекте Гедиминаса и площади В.Кудирки будет проходить большой митинг (около 10 000 участников). В это время будет запрещено движение транспорта на проспекте Гедиминаса от ул. Вильняус до Кафедральной площади.

Рождественский поезд начнет свою работу только после 17 ч. В первой половине дня последний поезд выедет в 12.10 ч., первый рейс вечером состоится в 17.10 ч.

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