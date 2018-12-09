Организаторы митинга, которых собрал журналист Андрюс Тапинас, надеются, что в митинге примут участие около 10 000 человек.
Организаторы призывают остановить принятие бюджета на 2019 год и выделить дополнительные средства на повышение зарплат учителям. Они намерены продемонстрировать солидарность с учителями.
По данным правительства, 7 декабря в Литве бастовали 1115 учителей – это 2,5% от общего их количества.
Правительство требования учителей отклоняет как необоснованные и утверждает, что бюджет на 2019 г. и принятые с ним налоговые изменения позволят увеличить доходы как работников государственного, так и частного сектора.
Премьер-министр Саулюс Сквернялис заметил, что если не примут бюджет, в стране начнется хаос.
Накануне митинга Министерство внутренних дел Литвы призвало его участников соблюдать порядок. Из-за митинга с 13 по 17 часов 9 декабря будет запрещено движение по проспекту Гедиминаса от ул. Вильняус до Кафедрального собора.
"С учителями и за учителей. Пришло время показать, что педагоги не одиноки. Показать, что общество солидаризируется и вопрос каждого учителя становится делом всего общества. Есть одна акция протеста, в которой надо участвовать - это "Последний звонок", - писал журналист Тапинас.
По его словам, в 14 ч. люди возьмутся за руки и встанут живой цепью от парламента до министерства науки и образования, а затем пойдут к зданию правительства, где изложат основные требования, согласованные с профсоюзами.
Первое - остановить намеченное на 11 декабря принятие бюджета, с учетом рекомендаций специалистов перераспределить средства и найти деньги на повышение зарплат учителям.
Второе требование - установить четкие даты переговоров с профсоюзами учителей.
По мнению профсоюзов, налоговая реформа принесет вред литовскому государственному сектору, ее надо остановить. Профсоюзы считают, что предложенная премьер-министром модель рабочей группы по вопросам госсектора слишком спешная и неэффективная. Профсоюзы требуют, чтобы переговоры возглавил созданный до Нового года комитет из компетентных экспертов в сфере экономики, общественных деятелей и других заинтересованных лиц.
МВД 7 декабря распространил обращение к планирующим акцию протеста с просьбой проводить мирный митинг.
Глава МВД Эймутис Мисюнас после совещания с главами других ведомств призвал соблюдать порядок на планируемой акции протеста.
По словам министра, ощущается напряжение в обществе, наблюдают за разными процессами, есть определенная информация о возможных провокациях, но ситуация под контролем.
"Я думаю, этот интенсивный год показал, что мы уже научились и дружно в большой компании праздновать и цивилизованно выражать свое мнение. Хочу заверить, что полиция также четко следит за настроениями в обществе, подходит ко всему ответственно и объективно, но надо отнестись к их работе с пониманием и уважением - они должны обеспечить общественный порядок и безопасность общества", - сказал Мисюнас.
По его словам, распространяют разного рода слухи о беспорядках и стягивании сил для противостояния им, но они не имеют никакой реальной основы.
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