В воскресенье в Вильнюсе и Каунасе проезд на общественном транспорте бесплатный

В Вильнюсе бесплатно на общественном транспорте смогут ездить водители, предъявившие действующее водительское удостоверение.

Такая акция проводится в День без автомобиля, который отмечают во всей Европе.

Часть муниципалитетов провела такие акции на этой неделе раньше.

В пятницу бесплатно на общественном транспорте могли ездит жители Клайпеды, Утены, Мариямполе, Тракай, Биржай, Таураге, Бирштонаса, Кайшядориса, Мажейкяй, Радвилишкиса и Юрбаркаса.

Такая идея родилась в 1998 году во Франции. Ее быстро переняли другие страны. В 2000 году эту акцию поддержала Еврокомиссия, предложив растянуть день на неделю без автомобиля.