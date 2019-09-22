В воскресенье в Вильнюсе и Каунасе проезд на общественном транспорте бесплатный

В воскресенье в Вильнюсе и Каунасе жители и гости городов могут бесплатно пользоваться общественным транспортом.
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В Вильнюсе бесплатно на общественном транспорте смогут ездить водители, предъявившие действующее водительское удостоверение.

Такая акция проводится в День без автомобиля, который отмечают во всей Европе.

Часть муниципалитетов провела такие акции на этой неделе раньше.

В пятницу бесплатно на общественном транспорте могли ездит жители Клайпеды, Утены, Мариямполе, Тракай, Биржай, Таураге, Бирштонаса, Кайшядориса, Мажейкяй, Радвилишкиса и Юрбаркаса.

Такая идея родилась в 1998 году во Франции. Ее быстро переняли другие страны. В 2000 году эту акцию поддержала Еврокомиссия, предложив растянуть день на неделю без автомобиля.

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